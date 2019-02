Roma, accende una sigaretta in auto e viene avvolta dalle fiamme: giovane gravissima

Una ragazza di 29 anni è rimasta gravemente ustionata dopo aver fatto il pieno a un distributore di gas. E' successo questa mattina a Genzano, città dei Castelli Romani, dove la giovane era andata con la sua auto per fare rifornimento di gas, in via Pagliarozza, davanti all'ospedale Fatebenefratelli. La giovane ha messo in moto ed è partita, dopo un chilometro si è verificata una fuga di gas che ha invaso l'abitacolo.

La ragazza, però, che non si era accorta della presenza del gas e si è accesa in auto una sigaretta, immediatamente si è innescata una violenta fiammata: il fuoco l'ha raggiunta al viso, ai capelli e alle mani. La giovane ha perso il controllo dell'auto che è andata fuori strada e ha abbattuto un paletto della segnaletica stradale. La donna è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno chiamato la polizia. Sono stati momento di grande paura, la 29enne è stata medicata sul posto dal personale de 118 e trasparatat all'Ospedale dei Casteli, poi i medici viste le garvi ustioni hanno deciso per il tresferimento all'ospedale Sant'Eugeno di Roma dove è ricoervata in gravi condizioni.

Sul posto la polizia di Genzano per i rilievi e la verifica dell'impianto del gas montato sull'auto e i vigili del fuoco di Velletri, che hanno messo in sicurezza la Fiat Punto

© RIPRODUZIONE RISERVATA