Roma, litigano in strada e aggrediscono i carabinieri

Litigano in strada e poi si scagliano contro i carabinieri. E' accaduto nella notte in via Prenestina. I militari del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un romano di 43 anni, con precedenti, e una 33enne, originaria di San Giovanni Rotondo, incensurata, con l’accusa di resistenza, minaccia e lesioni a pubblico Ufficiale. I carabinieri hanno notato la coppia discutere sulla strada animatamente e si sono fermati per verificare cosa stesse accadendo. Alla vista dei militari i due hanno avuto però una reazione imprevedibile: si sono scagliati contro i militari minacciandoli, aggredendoli verbalmente e colpendoli con calci e pugni. E sono finiti in manette. A seguito di perquisizione i due sono stati trovati anche in possesso di alcune dosi di cocaina e hashish, motivo per il quale sono stati segnalati al Prefetto e successivamente sono stati condotti in caserma, in attesa del rito direttissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA