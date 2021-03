9 Marzo 2021

di Laura Bogliolo

(Lettura 3 minuti)







Spalle curve, lo sguardo lanciato oltre il piccolo giardino che nell'ultimo anno è diventato il rifugio delle emozioni oltre che l'unico spazio coperto dal cielo che può vivere, vista l'emergenza Covid-19 e le misure di sicurezza che impongono soprattutto agli anziani di non avere contatti. C'è silenzio ora, i bambini non vociano più e nonno Vittorio, resta di nuovo da solo con il suo dolore. Due anni fa gli hanno strappato la sua amata Rina, settant'anni d'amore insieme come solo i protagonisti degli anni passati sembrano riuscire a fare.

LA LOTTA DELLA FAMIGLIA

Le tre nipoti di Vittorio Martino, 94 anni, hanno cercato in ogni modo di colmare il vuoto nel suo cuore. Tempo fa l'idea, e subito sono arrivate due vivaci papere: nonno Vittorio, di origine molisane, quattro bisnipoti, le curava, aveva costruito anche una casetta per loro. «Gli facevano molto compagnia - racconta al Messaggero una delle nipoti, Giorgia Martino si era affezionato tantissimo, passava il tempo cercando di scacciare via il trauma della morte di nonna Rina. Le papere aggiunge - erano diventate anche un'attrazione per i bimbi del quartiere che passavano, si affacciavano sul giardino e le salutavano». Una notte però qualcuno si è introdotto nel rifugio di nonno Vittorio su via Lucio II, a Pineta Sacchetti.

«Abbiamo trovato alcune impronte» dice Simona, l'altra nipote. Le papere non ci sono più, sono state rubate e nonno Vittorio non si dà pace. «Da tre giorni non ha più tanta fame, dorme poco - raccontano le nipoti - ci chiede continuamente di appendere cartelli in strada per ritrovarle, ma noi sappiamo che è inutile». Nonno Vittorio è disperato e ha l'atroce dubbio che chi le ha rubate non le farà fare una bella fine. Giorgia ha scritto un post sulle pagine social del gruppo di quartiere e ha scatenato la solidarietà di decine e decine di persone che chiedono a gran voce che le papere vengano restituite al nonnino. Anche perché quel giardino era conosciuto da tante persone che il pomeriggio portavano i bimbi a vedere le papere di nonno Vittorio. «Sono demoralizzata, immaginiamo che purtroppo non siano finite in buone mani scrive Giorgia - molte famiglie con bambini passavano a vedere le paperelle che da oggi purtroppo non ci saranno più, non le abbiamo uccise, le hanno rubate a nonno». La famiglia ha anche proposto a Vittorio di ricomprarle. «Ma non vuole racconta Simona dice che se le rubano di nuovo soffrirebbe troppo, insomma, vivrebbe un altro trauma. Ha chiesto aggiunge di installare telecamere prima di prenderne altre».

