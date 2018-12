Roma, Ncc in piazza: caos e disagi in centro

Disagi e caos in centro per la protesta nazionale in atto a Roma a piazza della Repubblica da parte delle imprese di autonoleggio con conducente (Ncc), scesi in piazza con dipendenti e famiglie. Una delegazione incontrerà al ministero dei Trasporti il viceministro Edoardo Rixi. Gli ncc si oppongono all'entrata in vigore dal primo gennaio del decreto 29/1 quater, che “cancellerebbe 80 mila aziende e creerebbe 200 mila disoccupati a favore esclusivamente dei tassisti”. Così da tutta Italia annunciano blocchi presso aeroporti, autostrade e città.