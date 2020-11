Roma, al mercato Trieste arriva la macchina mangiaplastica

«Da oggi anche il mercato Trieste, nel Municipio II, ha la sua macchinetta mangiaplastica per la raccolta e il riciclo delle bottiglie in Pet». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi, in una diretta su Facebook. «Questo - afferma - è il secondo dei 17 ecocompattatori Coripet che arriveranno nei mercati rionali di Roma entro dicembre. La scorsa settimana ne abbiamo inaugurato uno nel mercato Magliana. Come per l'iniziativa “+ Ricicli + Viaggi”, che ha avuto successo nelle stazioni della metropolitana, anche la campagna “Riciclami al mercato... e sarai premiato!” prevede un incentivo: 1 euro di sconto sulla spesa ogni 100 bottiglie conferite. Un piccolo premio per chi tutela l'ambiente e ci aiuta a fare economia circolare: sostenibilità, rigenerazione e riutilizzo dei materiali. Appuntamento al prossimo mercato». ).

