Roma, Campidoglio: ok al maxiemendamento di bilancio. Oltre 240 milioni per i trasporti

Maggiori spese per 347 milioni di euro per il prossimo triennio, di cui oltre 240 milioni per la mobilità (fornitura di treni per le linee A e B della metro, manutenzione delle rotabili e nuovi collegamenti tranviari), oltre 60 milioni di euro per le infrastrutture (di cui 24 milioni per il Comprensorio direzionale Pietralata-via Sublata, 7 milioni per opere a scomputo del consorzio Tiburtino, 3 milioni per la via Tiburtina, 1,2 milioni per il programma di recupero urbano Palmarola-Selva Candida, 150 mila per il parco fotovoltaico), 33 milioni per l'acquisto di rimesse per i mezzi del trasporto pubblico, 1,2 milioni per la fornitura di giochi inclusivi per i parchi pubblici.

APPROFONDIMENTI LA CANDIDATURA Sindaco Roma, Pd in pressing su Gualtieri per candidarlo ma lui... CAMPIDOGLIO Roma, maratona in consiglio per l'ok al bilancio

Roma, maratona in consiglio per l'ok al bilancio

A questi, con un emendamento aggiuntivo, si sommano i fondi statali che vengono recepiti per la realizzazione della funivia Battistini-Casalotti per oltre 109,5 milioni fino al 2023. Sono le cifre principali del maxiemendamento di giunta al bilancio di previsione 2021 del Campidoglio, approvato oggi dal consiglio comunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA