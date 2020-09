Roma, tradito da una dose di marijuana: ricercato internazionale arrestato all'uscita della metro B

Tradito da una dose di marijuana e dal fiuto eccezionale delle unità cinofile. P.F.E.L. peruviano di 25 anni e ricercato a livello internazionale è stato arrestato ieri dagli agenti del commissariato Colombo, fermato all'uscita della stazione San Paolo della metro B di Roma. Bloccato dai poliziotti, l'uomo era sprovvisto di documenti e in possesso di una modesta quantità di droga.

Portato in caserma per ulteriori accertamenti, si è scoperto, attraverso la banca dati delle forze dell'ordine e dell'Interpol, si trattasse di un ricercato per l'estradizione dall'autorità giudiziaria estera. In seguito alla sorprendente scoperta, il 25enne è stato trasferito a Regina Coeli.

