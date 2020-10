Lasciano la bimba di 2 anni in auto per fare shopping a Roma, i ladri svaligiano la macchina

Hanno lasciato la figlia di 2 anni sul sedile posteriore dell'auto e sono andati a fare shopping al centro commerciale Euroma2 all'Eur. E' accaduto venerdì sera davanti all'ingresso pedonale del grande magazzino. La coppia, inoltre, ha lasciato in bella vista il telefonino sul cruscotto. Ed è così che un ladro ha approfittato, spaccando il vetro dell'auto e prendendo il telefonino, probabilmente senza accorgersi della piccolina che dormiva sul sedile posetriore della Ford Fiesta. A notare i vetri in frantumi sono stati alcuni passanti, che dopo essersi avvicinati all'auto hanno trovato la bimba che dormiva sul segiolino. Immediatamente è stato allertato il 112. Pochi minuti e i carabinieri della stazione Torrino Nord sono arrivati al centro commerciale. Dei genitori, però, nemmeno l'ombra.

C'è voluto parecchio prima che la coppia di italiani, dopo aver fatto acquisti, tornasse al parcheggio. E quando si sono accorti del trambusto e dei militari hanno certato di giustificarsi, spiegando che in realtà avevano lasciato il telefonino acceso per sorvegliare la piccina, mentre andavano a far spese. Non si sono accorti, però, che un ladro dopo aver rotto il vetro dell'auto, aveva preso il cellulare, forse senza accorgersi della bambina addormentata. Allibiti i passanti presenti che hanno raccontato ai carabinieri che l'auto è rimasta incustodita e con il vetro rotto per parecchio tempo. Le condizioni della piccola, comunque, erano buone, probabilmente non si è accorta di nulla. Entrambi i genitori, invece, sono stati denunciati per abbandono di minore aggravato in concorso.

