Roma, vasto incendio al Monte degli Elci: fiamme verso la via Salaria, canadair ancora in azione

Brucia da ieri pomeriggio (18 ottobre) il Monte degli Elci, tra Nerola e Fara Sabina a nord est delle capiatale. Il fronte delle fiamme difficilmente raggiungibile ha reso difficili le oprazioni di spegnimento che sono andate avanti tutta la notte. Questa mattina continuava ad avanzare verso la via Salaria e a partire dalle 10 sono entrati in azione i canadair dei Vigili del Fuoco. Al momento l'incendio è in fase di contenimento e sotto monitoraggio, come riporta la protezione civile di Nerola.

Le fiamme visibili in tutta l'area Sabina

Un vasto incendio si è sviluppato a partire dalle 16.30 del 18 ottobre e ha continuato ad estendersi per tutta la notte. Le alte fiamme erano visibili da Prima Porta a Roma e in tutta l'area Sabina e Tiberina, fino a Monterotondo, Fonte Nuova e Fiano Romano. I Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte e sono ancora all'opera. Il versante sud della montagna (Carpignano) è completamente arso, sembrano salvi gli uliveti a valle.

Foto: Mauro Cara / WoW Trekk - Guida AIGAE