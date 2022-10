Incendio al campo di zucche di Halloween: 70 auto distrutte. «Colpa di una sigaretta gettata sul prato»

Sono ormai molto popolari anche in Italia i "pumpkin patch", campi di zucche attrezzati per famiglie e bambini, letteralmente presi d'assalto nel periodo a ridosso di Halloween. Uno di questi terreni è stato lo scenario di un brutto incidente lo scorso sabato a Temple, in Texas, negli Stati Uniti. Un incendio è infatti scoppiato nel parcheggio del Robinson Family Farm's fall festival, danneggiando ben 70 auto. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Usa, incendio al pumpkin patch

Le immagini del rogo hanno fatto il giro dei social: alte fiamme divampano dal prato e una coltre di fumo nero costringe le persone ad abbandonare l'area in fretta e furia. La fattoria che ospita il campo di zucche è ancora chiusa mentre sono in corso le indagini. Secondo il Bell County Fire Marshal's Office, l'incendio potrebbe essere stato causato da una sigaretta accesa lanciata sull'erba secca presente nell'area del parcheggio del festival, che viene organizzato ogni anno proprio in prossimità di Halloween.