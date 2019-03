Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento al quartiere Prensetino. Le fiamme si sono sviluppate al quinto piano di un edificio in via Mario Chiri. La palazzina è stata evacuata.



Sul posto due squadre dei vigili del fuoco. La proprietaria dell'appartamento è rimasta leggermente intossicata ed è stata assistita dal personale medico del 118.

