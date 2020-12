Roma, incendiano supermercato per svuotare le casse ad Acilia: i ladri fuggono con 50mila euro

Hanno dato fuoco al supermercato per arrivare alle casse e svuotarle. Bottino del colpo: 50mila euro. Con la fiamma ossidrica hanno tagliato e forzato la cassa continua del supermercato Eurospin in via Prato Cornelio, ad Acilia, e hanno innescato anche l'incendio che poi ha danneggiato i locali dell'attività commerciale. Domate le fiamme, vigili del fuoco e agenti di polizia hanno scoperto che le cause dell'incendio sono riconducibili al furto di questa notte. Mentre i ladri tagliavano il metallo, la fiamma ha incendiato una parte del controsoffitto innescando il rogo che si è propagato a buona parte del supermercato. I ladri sono fuggiti portando via il bottino. Sull'incendio indaga il commissariato di Ostia.

