Castelverde, fanno esplodere la cassa del bancomat e la caricano sul furgone

Nella notte furto di un bancomat nella zona di Castelverde in via Massa di San Giuliano: a volto coperto tre banditi hanno fatto esplodere la cassa bancomat della Bcc di Roma per poi caricarla su una vettura e fuggire. Gli agenti del commissariato, della Scientifica e delle Volanti stanno valutando i filmati delle telecamere di sorveglianza.



OSTIA - Italiano, 45 anni, ai domiciliari a Ostia, è "evaso" per rubare al supermercato di via dell'Appagliatore scatolette di tonno. Ma gli addetti alla sicurezza lo hanno scoperto e accompagnato al commissariato. © RIPRODUZIONE RISERVATA