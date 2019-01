Roma, il prefetto scrive alla presidente M5S Di Pillo: «Chiarimenti sul bilancio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il prefetto di Roma, Paola Basilone «richiama» la presidente del X Municipio, la grillina Giuliana Di Pillo affinché «fornisca informazioni» sulla gestione dell'Aula consiliare e delle commissioni. Il caso dell'approvazione del documento di bilancio avvenuta senza l'opposizione in aula e durante la pausa cena dei consiglieri di minoranza, comincia ad avere i suoi strascichi. Le opposizioni avevano promesso di rivolgersi alla Prefettura e così è stato.Nel giro di poche settimane, il prefetto Basilone ha inviato una lettera formale alla presidente del X Municipio in cui si «richiama la particolare attenzione sul ruolo e sulle funzioni super partes della figura del Presidente del Consiglio, posta a garanzia del corretto funzionamento dell'Organo consiliare in una equilibrata dialettica tra maggioranza e minoranza». Poche righe in cui si stigmatizza proprio il ruolo del presidente dell'aula, nei confronti del quale dopo l'approvazione del bilancio ci fu la levata di scudi dei consiglieri di opposizioni che continuano a chiedere a gran voce le dimissioni della consigliera Catia Guerreschi.«Di fatto è già commissariato - precisa il consigliere dem Athos De Luca - visto che la presidente Di Pillo partecipa a ogni riunione dei capigruppo. Il richiamo della Prefettura dimostra quello che noi denunciamo da tempo, ovvero che la presidente non riesce a essere terza e garante anche dell'opposizione». «Il municipio X non è il condominio dei grillini - aggiunge il capogruppo FdI, Monica Picca - ma la casa dei cittadini. Le richieste di chiarimento da parte del prefetto alla presidente Di Pillo sono la conferma. Siamo pronti a presentare anche un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale. Altro che trasparenza 5 Stelle, vogliamo chiarezza». Nessun commento ufficiale da parte della maggioranza M5S. «Ringrazio il Prefetto sperando che il suo monito possa essere finalmente ascoltato - sottolinea il consigliere civico Andrea Bozzi - ma mi auguro che anche la Presidente Di Pillo chiarisca, perché una maggioranza forte non dovrebbe aver bisogno di trattare con arroganza l'opposizione democraticamente eletta, o di metterla a tacere». «L'ennesima figuraccia a 5 stelle - conclude Mariacristina Masi, capogruppo FI - mai prima d'ora era stato necessario rivolgersi al Prefetto per il rispetto delle norme basilari della democrazia».