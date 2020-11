Roma, rubata una fresa per il cemento da quasi un milione di euro, la polizia sulle tracce dei ladri

Furto notturno da quasi un milione di euro. E' accaduto nelle vicinanze di un agriturismo di via Fioranello, all'Eur. Qualcuno ha caricato su un carrello un enorme macchinario che fa da fresa per il cemento ed h fatto perdere le tracce. Quando i proprietari se ne sono accorti hanno chiamato la polizia ma ormai era troppo tardi. Per spostare il pesante macchinario è stato usto un carrello che è sempre di proprietà dell'agriturismo e che i ladri hanno sfruttato per rubare l'enorme macchinario. La polizia ha diffuso la notizia del furto e sono stati istituiti dei posti di blocco che non sono riusciti ad intercettare il costoso macchinario che ha un valore di 800.000 euro.

