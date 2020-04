Ruba scatole di alimenti di un negozio, una signora lo riprende col cellulare: arrestato 45enne

Ruba scatole di generi alimentari destinati ad un negozio di Testaccio, ma una signore riprende la scena dal terrazzo con il cellulare. Così è stato identificato un uomo di 45 anni. Immortalato dall'inquilina di un palazzo che ha ripreso tutto dal balcone, un 45enne romano è stato rintracciato dai poliziotti del commissariato Celio e denunciato per furto di genere alimentare.



È successo nel quartiere Testaccio dove l'uomo, arrivato a bordo di una Renault Twingo, ha iniziato ad aggirarsi con fare sospetto nella strada dove erano state sistemate alcune pedane contenenti generi alimentari destinati a un vicino esercizio commerciale. Con due video girati con lo smartphone della testimone, è stato riconosciuto mentre accaparrava alcuni scatoloni che caricava in auto prima di darsi alla fuga. Già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato in stato di libertà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA