«Il Piano Freddo è operativo dai primi giorni di dicembre. Sono 1.533 i posti messi a disposizione da Roma Capitale per l'accoglienza alle persone senza dimora durante l'inverno e in particolare in questi giorni in cui le temperature stanno registrando un forte abbassamento». Così su Twitter l'assessore al Sociale di Roma, Laura Baldassarre. © RIPRODUZIONE RISERVATA