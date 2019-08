L'autostrada A91 « Roma-Fiumicino » è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in prossimità dell'uscita per l'aeroporto (km 18), a causa di un incidente che ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Per cause in corso di accertamento, l'incidente ha coinvolto un motociclista che è rimasto ferito.