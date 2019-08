Incidente a Roma, polizia fa inversione a U e centra una Smart: quattro feriti

Una volante della polizia si è cappottata in un incidente stradale avvenuto in via Ennio Bonifazi, non lontano dalla fermata metro «Battistini» e quattro persone, tra i quali due poliziotti, sono rimasti feriti. Secondo quanto si è appreso dalla stessa polizia, l'equipaggio della volante ha visto un'auto, che percorreva la corsia opposta, passare con il rosso.



Così la volante, sempre secondo quanto si è appreso, ha acceso la sirena ed ha fatto inversione ad U per inseguire l'auto, ma nel frattempo una Smart che procedeva in senso opposto non si è accorta della volante e l'ha presa in pieno facendola cappottare. Le due persone a bordo della Smart sono state portate in codice giallo all'Aurelia Hospital, mentre in codice rosso, ma soltanto per la dinamica, i due poliziotti che all'arrivo in ospedale erano vigili e coscienti. © RIPRODUZIONE RISERVATA