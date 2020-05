Dopo il bike sharing ecco i monopattini elettrici a Roma: un euro per lo sblocco, poi 15 centesimi al minuto

Per contrastare il traffico e l’inquinamento, Roma punta a una mobilità green. Dopo le biciclette, sono arrivati questa mattina i primi 1000 monopattici elettrici in sharing di Helbiz, leader in Italia per le soluzioni di smart mobility. Basterà scaricare l’applicazione mobile e gratuita di Helbiz per localizzare il mezzo più vicino e raggiungere in maniera rapida e ecologica i punti nevralgici della città. Il principio di funzionamento del servizio ricalca quello del bike sharing . Dopo aver localizzato il mezzo, lo si sblocca mediante la scansione di un codice QR situato sul manubrio. La tariffa in tutte le città d’Italia sarà di 1€ per lo sblocco iniziale + 0,15€ al minuto per la corsa. C’è poi la possibilità di usufruire di una tariffa flat - Helbiz UNLIMITED al costo di 29.99 euro al mese che permette di effettuare un numero di corse giornaliere illimitato della durata di 30 minuti e l’accesso al sevizio offerto da Telepass Pay con 30 minuti di corse gratuite.



L’iniziativa, presentata questa mattina a Fontana di Trevi, ha trovato il sostegno del sindaco di Roma, Virginia Raggi. «Dopo l’autentica battuta d’arresto per l’economia causata dal covid- ha detto Raggi- penso che iniziative come questa aiuteranno Roma a ripartire “con la ruota giusta” nel segno della sostenibilità ambientale e della mobilità alternativa». Sempre per agevolare gli spostamenti dei romani, ha ricordato Virginia Raggi, Roma ha già iniziato a realizzare ulteriori 150 Km di corsie ciclabili veloci. E’ stato il public affairs Helbiz Matteo Tanzilli a ricordare che la velocità media degli spostamenti in macchina in città è di 18km/h paragonabile a quella di un monopattino o di una e-bike. «Rispetto al periodo pre -covid – ha dettp Tanzilli- c’è stato un incremento di utilizzo delle nostre e-bike del 300% ».