Friends, il celebre divano è arrivato a Roma: come quando e dove vederlo

Venticinque anni dalla serie tv più amata di sempre: Friends. Per celebrare l'anniversario dalla messa in onda di uno dei più grandi successi della storia della televisione, è arrivato a Roma (a piazza Barberini, di fronte alla fontana del Tritone) il divano arancione dove Ross, Monica, Chandler, Phoebe, Joey e Rachel consumavano battute e disavventure.

Dopo un tour globale nei luoghi più iconici del mondo - cominciato dal Grand Canyon, passato dall’Empire State Building, dalla Tower Bridge ed Abbey Road a Londra, dal Burj Khalifa a Dubai - sabato 21 e domenica 22 i fan più accaniti della serie potranno finalmente catapultarsi nel mondo di Friends, testando il divano arancione che negli anni ha ospitato discussioni, amori, risate, confessioni e colpi di scena tra i sei inseparabili amici.

Non solo, si potrà scaricare l’app gratuita FRIENDS 25 dal sito https://friends25app.com, con citazioni memorabili della serie, divertenti cornici a tema Friends, adesivi, curiosità e ricette mostrate nelle scene (si pensi alla marmellata di Monica). Incorporando i filtri Photo Booth (e persino i filtri in Realtà Aumentata 3D), i fan potranno aggiungere alle loro immagini gli ombrelli e Marcel la scimmia, nonché completarle con etichette personalizzate, o selezionarne da un elenco tra centinaia di nomi utilizzando la firma con il font F•R•I•E•N•D•S. La app gratuita è disponibile in inglese, spagnolo e portoghese, ed è compatibile con iPhone (iOS 7 e versioni successive), iPad (6a generazione), iPad Pro (3a generazione), oltre ai telefoni con sistema operativo Android. Gli appassionati possono usufruire delle seguenti funzionalità:

Realtà Aumentata

I fan possono accedere alla divertente creazione interattiva di filtri della Realtà Aumentata (AR) su foto e video in 3D. Come Joey, si può provare il rossetto blu Ichiban, o come Ross, posizionare Marcel la scimmia sulla spalla. E riunendo un gruppo di amici, l’app fornirà a ciascuno l’ombrello Friends!

Curiosità

i fan di Friends spesso si interrogano a vicenda sulla serie, e ora possono mettere alla prova le loro conoscenze con un gioco a quiz interattivo dotato di domande su ogni stagione. Le clip audio del programma rivelano le risposte giuste o sbagliate.

Stickers Photo Booth: i fan possono aggiungere uno o più adesivi alla volta alle loro foto o video. Gli adesivi includono citazioni e icone della serie, che possono anche essere ricercate secondo il personaggio preferito.

Nomi e cornici

I fan possono inquadrare le loro foto con una selezione di cornici personalizzate, incluso l’iconico divano di Central Perk, oppure scegliere tra centinaia di nomi con il font F•R•I•E•N•D•S. Si possono utilizzare anche in combinazione con gli adesivi. Sfondi: si possono scegliere vari sfondi divertenti di Friends da una vasta libreria, che possono essere applicati ai dispositivi.

In Cucina con Friends

Affamati del “Moist Maker” di Ross, del panino con le polpette di Joey o dei biscotti di Phoebe? L’App Friends 25 include un ricco ricettario relativo a momenti indimenticabili apparsi sullo schermo. Gli utenti possono condividere le loro foto o video sui social media. E per i fan che desiderano un’esperienza IRL, l’app sbloccherà anche adesivi speciali nei negozi AT&T, LEGO® Stores, The Coffee Bean & Tea Leaf Stores e altri ancora.



