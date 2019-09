Thegiornalisti, Tommaso Paradiso debutta da solista: ecco la sua nuova canzone

Tommaso Paradiso debutta da solista. Dopo l'addio (non senza polemiche) ai Thegiornalisti, il cantante pubblica su Instagram un estratto della sua prima canzone senza la band. Il titolo è "Non avere paura". E Tommaso, accompagnato da una chitarra nel salotto di casa con un calice di vino rosso in mano, di paura non sembra averne molta. Forte - forse - anche dell'affetto dei fan che lo incitano: «Non smettere mai di regalarci queste emozioni».

Thegiornalisti si sciolgono, il chitarrista Rissa: «Tommaso l'ha fatto per soldi, ce l'ha detto via chat»



«Sto pensando in questo momento solo a due cose - scrive l'ex leader della band - La prima: a quando ascolterete il ritornello di questa canzone. La seconda: a quanto vi voglio bene».

Il pezzo sarà contenuto nella colonna sonora di Baby 2, sequel della serie Netflix, che oggi 20 settembre lancia il trailer della seconda stagione. A confermare il tutto è stato lo stesso Tommaso Paradiso sulle sue storie Instagram insieme alla stessa Alice Pagani, protagonista della serie.

Intanto si rincorrono le voci sull'erede di Paradiso. Leo Pari è sempre in pole position, anche se al momento il cantante smentisce, ma non si escludono clamorosi colpi di scena. Pari, romano, classe '78, ha collaborato con numerosi artisti del panorama musicale italiano. Proprio con i Thegiornalisti ha partecipato ad alcuni tour, salendo anche sul palco dell'ultimo concerto della band al Circo Massimo.

Marco Rissa, il chitarrista dei The Giornalisti che aveva raccontato il motivo dell'addio di Paradiso sfogandosi con il cantante: «L'ha fatto solo per soldi, ce l'ha annunciato via chat», ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, in cui compare con l'atro componente della band Marco Primavera: i due sorridono accompagnati dal sottofondo della canzone "Friends will be friends" dei Queen. Un post che sa tanto di frecciatina nei confronti dell'ormai ex amico. Insomma la guerra, a quanto pare, non è finita.



