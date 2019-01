Villa Borghese, i bikers della polizia ritrovano un crocefisso rubato

Nascosto dietro un cespuglio di Villa Borghese c'era il crocefisso rubato il 3 gennaio scorso nella parrocchia di San Clemente di via Val Sillaro. A ritrovarlo sono stati i “bikers” della Polizia di Stato in servizio a bordo di biciclette. L'oggetto sacro era in un borsone nero che conteneva anche due tubi metallici dorati utilizzati per sostenerlo.



Il crocefisso, oltre ad un valore economico, ha un forte significato simbolico ed affettivo per tutti i membri della comunità religiosa e per i fedeli. Ieri pomeriggio, gli agenti della Polizia di Stato hanno restituito l’oggetto sacro al Parroco che, con grande emozione, ha espresso parole di riconoscenza nei confronti della Polizia di Stato. © RIPRODUZIONE RISERVATA