Ennesimo episodio di cassonetti dei rifiuti incendiati nel quartiere di Pietralata a Roma. Intorno alle 22 diversi bidoni per i rifiuti sono andati in fiamme in via Eugenio Checchi e via Luigi Lodi contemporaneamente, nel quartiere di Pietralata (Municipio IV).

Il rogo ha coinvolto anche le auto parcheggiate vicino ai cassonetti.

Ultimo aggiornamento: 23:01

