14 Aprile 2021

di Marco Carta

Riti e pozioni magiche in cambio dell'amore perduto. Poi il ricatto. Non si è arresa alla fine della relazione sentimentale. E per far tornare indietro il suo fidanzato, che l'aveva lasciata da poco, si è rivolta a una cartomante ritualista che le aveva promesso il lieto fine: «Lo farò tornare da te, non ti preoccupare».

La donna, una romana di 38 anni, sperava così di riabbracciare il suo amore perduto. Invece presto si è ritrovata in un nuovo incubo. Alla perdita dell'amore, infatti, dopo poco tempo si sono aggiunte anche le richieste di denaro della maga: «Vedi di mandarmi i soldi, faccio un casino». Messaggi minacciosi, sempre più frequenti, che sono costati alla cartomante una condanna a quattro mesi e mezzo, come deciso ieri mattina dal giudice monocratico.

IL FATTO

«Non accettando la fine del rapporto, mi sono rivolta a una cartomante». La vicenda ha inizio nel febbraio 2015, quando Francesca (il nome è di fantasia) si rivolge a Mary Bertillo, su consiglio di un'amica per recuperare il rapporto con il fidanzato che l'ha appena lasciata.

La cartomante 57enne, specializzata negli incantesimi di amore, riceve nel quartiere Torpignattara per consulti e tarocchi. Il primo impatto lascia ben sperare: «Lei mi aveva riferito che poteva farmi un intruglio magico affinché il mio ex ragazzo potesse tornare da me». Il costo per l'elisir d'amore è di 80 euro alla settimana. La fine del rapporto è una ferita per Francesca che, senza indugi, paga, sognando già il ritorno dell'amore perduto.

Inizialmente gli incontri per i riti magici, avvengono tutti in casa della sua amica. Poi i consulti diventano telefonici. E gli appuntamenti si fanno sempre più intensi. Da cinque al mese, diventano due a settimana. Allo stesso modo, aumentano le richieste di denaro. «Mary Bertillo - racconta la vittima nella sua denuncia - iniziò a chiedere sempre più denaro da me con una insistenza e frequenza di almeno tre o quattro giorni di intervallo».

I messaggi della maga, col passare del tempo, si fanno sempre più minacciosi. Vuole il denaro e lo vuole in fretta: «Ecco domani ti mando i conti. Comincia a rimediare i soldi. Io non ti aspetto». La cartomante richiede somme tra gli 80 e i 100 euro. E nei suoi messaggi whatsapp è perentoria: «Vedi di mandarmi i soldi, faccio un casino». La richiesta di denaro è incessante. «Non mi dire nulla perché viene giù Manuel. Ti avviso!». E di fronte alle prime titubanze, Mary prospetta vendette immediate: «Faccio scoppiare la bomba. Sono stanca. Se mi succede qualcosa ti faccio veramente vedere chi è Mary».

LE MINACCE

Francesca è terrorizzata, capisce che quello che forse sembrava un gioco, riconquistare il suo ragazzo, si è trasformato in un'altra cosa. E nel giugno 2016 si rivolge ai carabinieri di Tor Bella Monaca denunciando tutto: «La situazione iniziava a degenerare - racconta la donna ai militari - La cartomante, oltre che essere insistente, iniziava anche sotto la minaccia, ad estorcermi del denaro». Alla denuncia, vengono allegati tutti i messaggi whatsapp incriminati, da cui gli inquirenti ricostruiscono il flusso di denaro, versato parte in contanti e parte attraverso una carta prepagata.

Complessivamente, la cartomante, tra luglio 2015 e giugno 2016, avrebbe costretto la donna «a consegnarle la somma di 4mila euro circa», come si legge nel capo di imputazione. Finita a processo per estorsione, nei confronti di maga Mary il pubblico ministero Mario Pesci aveva chiesto una condanna a 4 anni. Il giudice monocratico, però, ha riqualificato il reato, contestando alla 57enne l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. E la cartomante se l'è cavata con una pena di 4 mesi e 15 giorni.