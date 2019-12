Roma, blitz a Tor Bella Monaca: sequestrate 400 dosi di eroina e coca destinati alle piazze della movida

Centinaia di dose già pronte per essere vendute sulle piazze della movida. I carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca hanno recuperato circa 400 dosi di sostanze stupefacenti – 280 di cocaina, 100 di marijuana e 15 di eroina – per un peso complessivo di oltre mezzo chilo. In possesso agli arrestati sono stati trovati e sequestrati anche 2.000 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite. A finire in manette sono 3 cittadini romani, 2 cittadini romeni, un cittadino del Marocco e un cittadino etiope, di età compresa tra i 24 e 51 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine per i loro trascorsi negli ambienti della droga. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA