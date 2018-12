Palpeggia una ragazzina sul bus: lei lo denuncia e scatta la trappola

Palpeggia una ragazzina sul bus offrendole anche dei soldi. L'uomo, un 39enne straniero arrestato dalla Polizia di Stato, approfittava della folla sull’autobus urbano per toccarla. La molestava fino ad offrigli dei soldi. La vittima ha cercato in ogni modo di allontanare l’uomo che tutte le mattina saliva sul mezzo pubblico insieme a lei e, approfittando delle numerose persone all’interno, faceva di tutto per avvicinarla fino a palpeggiarla.

Roma, preso il maniaco di Prati: filmava le ragazzine fuori dalle scuole

L’adolescente ha così deciso di raccontare quanto le stava accadendo ai genitori, che hanno così provveduto ad accompagnarla; una volta all’interno dell’autobus, la giovane è stata nuovamente avvicinata dall’uomo, ed a questo punto la mamma ha chiamato la Polizia senza farsi accorgere, fornendo agli agenti gli elementi utili a rintracciarlo.

Sono stati gli investigatori del commissariato Fidene Serpentara, diretto da Giuseppe Rubino, ad identificare I.M., 39enne pakistano ed a denunciarlo e, una volta ottenuto provvedimento di custodia cautelare in carcere, ad arrestarlo a Potenza, con l’ausilio della Squadra Mobile del posto. Condotto in carcere, dovrà rispondere di violenza sessuale su minore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA