Integrazione, Roma Appia Run e Fondazione Mediolanum insieme per l'Etiopia: donati 40 mila euro

Quarantamila euro per sostenere progetti di formazione e avvio professionale, integrazione, sviluppo e attività generatrici di reddito in Etiopia, nella regione di Gambella, a Ovest del Paese. Il contributo, è stato consegnato oggi, nella sede della Fondazione MEDIOLANUM di Milano, al Vis (Volontariato Internazionale per lo sviluppo). La somma totale è stata raccolta con i proventi delle iscrizioni all'ultima edizione della Roma Appia Run, una delle più celebri, e suggestive, gare podistiche in Italia, uniti al sostegno di Fondazione MEDIOLANUM.

La competizione ha già annunciato che sosterrà il progetto anche con la prossima edizione, la 22esima, in programma il prossimo 19 aprile 2020. Un modo per unire sport e impegno sociale. E suggestione: la corsa è l'unica al mondo che permette ai partecipanti di battere ben 5 pavimentazioni diverse (asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato e la pista dello Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla).



