Corri per la Befana, il trofeo sta per arrivare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giunta alla 27ª edizione la storica manifestazione dell’Epifania organizzata dal Roma Road Runners Club, il prossimo 6 gennaio taglierà il traguardo delle 27 edizioni.Oltre alle tradizionali prove, competitiva e non, sui 10 km, confermata anche quest'anno la "Befana Happy Run" 3 km aperta a tutti, di corsa o a passo libero, che prenderà il via poco prima della partenza della 10 km.Il ritrovo è previsto alle 8.30 di Domenica 6 Gennaio all'impianto sportivo dell'Oratorio di San Policarpo (Parco degli Acquedotti), in Piazza Aruleno Celio Sabino, 50 a Roma.Partenza sotto l'arco del Centro Sportivo Italiano posizionato in Circonvallazione Tuscolana (tra Via Lemonia e Via Caio Ateio Capitone), primi sette chilometri circa su percorso stradale ( Circonvallazione Tuscolana, Via Tuscolana, Via delle Capannelle, Via Appia Nuova, Viale Appio Claudio) successivamente si entra nel Parco degli Acquedotti e dopo un tracciato di circa 2500 metri, sempre sorvegliato e segnalato, immissione su Viale Appio Claudio con arrivo sotto l'arco NSL Italia sito Via Lemonia (altezza incrocio con Via Sestio Calvino).Quest'anno vedrà sulla linea di partenza, due leggende dell'atletica leggera, Gelindo Bordin oro in maratona alle Olimpiadi Seoul nel 1988, e Salvatore Bettiol. Bordin, oggi affermato manager della Diadora, correrà con il pettorale 1988 in ricordo dell'affermazione olimpica della quale proprio quest'anno ricorre il trentennale, Bettiol invece opterà per il 1992 anno dei giochi di Barcellona, in quell'occasione la sua partecipazione alla maratona si concluse con un lusinghiero quinto posto.