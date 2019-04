Tutti di corsa verso l'Appia Run

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è svolta questa mattina al Tempio di Adriano, prestigiosa ed elegante sala della Camera di Commercio, la conferenza stampa di presentazione della XXI edizione della ROMA APPIA RUN, manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza dei 13 km e non competitiva sulla distanza di 4 e 13 km in programma domenica 28 aprile 2019.La gara, organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Italia Atletica e di ACSI Campidoglio Palatino, con il patrocinio di CONI, Fidal, Roma Capitale, Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma, Parco Regionale dell’Appia Antica e Parco Archeologico dell’Appia Antica, si conferma una delle più prestigiose gare dell’intero panorama podistico capitolino, l’unica corsa al mondo a disputarsi su ben 5 pavimentazioni diverse: asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato e per finire la pista dello Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla.Daniele Frongia, Assessore allo Sport e grandi eventi del Comune di Roma: «Porto i saluti della sindaca Raggi e concordo sulla scelta di questa simbolica sala. Da Assessore dico che correre a Roma è sempre un’esperienza importante, ma correre l’Appia Run credo si tratti di un privilegio unico. L’impegno dell’amministrazione è stato quello di allestire una cabina di regia per migliorare il calendario degli eventi sportivi, per evitare quanto accaduto la passata stagione con più eventi internazionali nello stesso weekend. Da sottolineare i tanti eventi collaterali, tra cui l’Archeorunning e la partnership con il Vis per la Running for Ethiopia».