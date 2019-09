Roma, americano girava per il centro con tirapugni metallico: denunciato

Dopo il caso di del carabiniere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma da un americano, spuntano altri turisti statunitensi armati nella Capitale. Un americano di 42 anni è stato denunciato perché girava per la città con in tasca un tirapugni metallico munito di una lama tagliente.

LEGGI ANCHE Omicidio Cerciello Rega: armi, cocaina e coltelli nei filmati dei cellulari degli americani

LEGGI ANCHE Carabiniere ucciso a Roma, Hjort rinuncia al Riesame e resta in carcere

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri hanno denunciato a piede libero un cittadino statunitense di 42 anni, nella Capitale per turismo, con l’accusa di porto abusivo di arma bianca. L’uomo è stato controllato dai carabinieri in via Vittorio Emanuele Orlando e nel corso delle verifiche, dalle sue tasche è spuntato il tirapugni, arma di genere proibito che è stata sequestrata.

Ultimo aggiornamento: 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA