Tevere in piena, messi in sicurezza, barconi e piattaforme galleggianti

A causa del maltempo alcune piattaforme galleggianti sul Tevere hanno rischiato di disancorarsi. Sono intervenuti per la messa in sicurezza i vigili del fuoco, il nucleo sommozzatori e il nucleo fluviale, da questa mattina intorno alle 7.30, sugli argini Tevere in piena, all'altezza del ponte Umberto I. L'intervento è in corso.

Un senzatetto che aveva trovato riparo all'interno della Cloaca massima in prossimità di ponte Palatino a Roma, questa mattina è stato sorpreso dalla piena del fiume Tevere. Il brusco innalzamento del livello dell'acqua dovuto alle forti piogge gli hanno tagliato la via di fuga lasciandolo prigioniero su un piccolo cumulo di terra. Per sua fortuna qualcuno lo ha notato e ha lanciato l'allarme. In suo soccorso sono dovuti intervenire, intorno alle 9 i vigili del fuoco del nucleo sommozzatori e fluviali di Roma che lo hanno preso a bordo delle imbarcazioni e portato in salvo affidandolo alle cure degli operatori del 118. Le sue condizioni sono buone.

