Rifiuti, il Tmb di Rocca Cencia verso il dissequestro dopo il rogo. I sindacati: «Un patto per il decoro di Roma»

di Roma: sindacato, Ama e Campidoglio devono fare uno sforzo comune per uscire da una situazione che sta portando la Capitale al degrado e sta preoccupando e sovraccaricando ingiustamente le 8mila famiglie dei dipendenti dell'azienda. E in azienda serve un tavolo permanente sul servizio e sulla qualità del lavoro. Il tavolo di oggi ha inoltre stabilito una convocazione urgente per risolvere i problemi delle buste paga causati dal Sap, riunione fissata per lunedì», dichiarano, in una nota, Natale Di Cola, Marino Masucci e Massimo Cicco, segretari generali di Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel, dopo l'incontro con Ama che si è tenuto oggi presso la Direzione generale dell'azienda, in via Calderon de la Barca.

«È ormai inutile indugiare sulle cause che stanno portando Ama sull'orlo del baratro - proseguono i sindacalisti -, l'importante è aver chiaro che la situazione è grave e servono soluzioni rapide, solide e condivise per il raggiungimento di due obiettivi: la stabilità finanziaria e organizzativa dell'azienda e il recupero dell'immagine che la Capitale d'Italia merita. I cittadini sono stanchi della situazione indecorosa in cui versa la città e i lavoratori sono troppo spesso i capri espiatori di una situazione di cui certo non sono responsabili, facendo peraltro fronte alla carenza di mezzi disponibili, di organico e di impianti. Non è più accettabile alcuna giustificazione per rimandare l'elaborazione di soluzioni concrete - concludono - come ripetiamo da tempo, perseverare nell'attendismo sarebbe imperdonabile. Faremo tutto il possibile per imboccare una via di uscita dall'inaccettabile impasse in cui è caduta Ama».