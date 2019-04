Roma, butta spazzatura in un'aiuola: incastrata da video dei cittadini. Raggi: «Roma merita rispetto»

Butta un sacco di spazzatura in un'aiuola, individuata e multata grazie ai cittadini. Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha pubblicato su Facebook un video in cui si vede una persona fermarsi con l'automobile vicino a dei cassonetti e lasciare un sacco di spazzatura in una aiuola.

«Beccata una zozzona mentre butta un sacco in mezzo ad un'aiuola nella periferia est della città. Alcuni cittadini che ringrazio, - scrive Raggi - increduli di fronte a questa scena, hanno preso il cellulare e filmato mentre questa incivile abbandona cosi la sua spazzatura. Roma merita rispetto e questi episodi non devono più accadere. Grazie alla segnalazione di questi cittadini stufi di comportamenti intollerabili, questa incivile è stata individuata e multata. Prosegue la nostra battaglia culturale contro la minoranza di persone che offende la città».





