Nel carcere di Rebibbia un ergastolano si laurea in legge con una tesi sul “fine pena mai”

Filippo, ergastolano, 63 anni, in carcere dal 1993, si è laureato oggi in giurisprudenza a Rebibbia. A raccontare il successo di quest'uomo è il Garante per i detenuti del Lazio, Stefano Anastasia. «Quando l'hanno arrestato aveva solo la seconda elementare - sottolinea il Garante - Oggi, anche grazie all'impegno e alla dedizione dei docenti e dei tutor dell'Università di Tor Vergata, ha discusso una tesi di laurea in diritto costituzionale sulla sua condizione giuridica, di condannato all'ergastolo senza possibilità di revisione, conseguendo il massimo dei voti: 110 e lode». «Speriamo che la Corte costituzionale - conclude Anastasia - consegni alla storia la brutta pagina dell'ergastolo ostativo e dia anche a lui la possibilità di essere valutato da un giudice per il reinserimento sociale che la Costituzione prescrive a beneficio di qualsiasi condannato».