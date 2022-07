Ragazzo di 21 anni morto dopo un tuffo al lago di Bolsena: corpo recuperato dai vigili del fuoco

Un ragazzo di 21 anni è morto nel Lago di Bolsena mentre era si divertiva a tuffarsi dal molo con gli amici. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 8 luglio. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo a pochi metri dal molo.

Lago di Bolsena, ragazzo morto: cosa è successo

I tre si erano tuffati in acqua nella zona di Capodimonte e non erano su un'imbarcazione, spiega un Twitter dei vigili del fuoco. Secondo quanto ricostruito da Tusciaweb, il ragazzo si sarebbe buttato in acqua per un bagno. Ma dopo il tuffo non sarebbe più riemerso.

Lago di Bolsena (VT), recuperato dai sommozzatori dei #vigilidelfuoco il corpo purtroppo senza vita di un ragazzo. Salvi altri due. Contrariamente alla segnalazione, i tre si erano tuffati in acqua nella zona di #Capodimonte, non erano su un’imbarcazione [#8luglio 17:00] https://t.co/6aejcRFpTk — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 8, 2022

Si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sono arrivati i vigili del fuoco, anche con un gommone e un’altra imbarcazione, il 118 con ambulanza e automedica, insieme ai carabinieri di Montefiascone. A sorvolare la zona anche l’elicottero del 118. Dopo poco il corpo del giovane è stato ritrovato a pochi metri dal molo.