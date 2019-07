Roma blindata per Putin: green zone e tiratori scelti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma blindata per l'arrivo del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin che giovedì in una visita-lampo incontrerà le più alte cariche dello Stato, nonché, il Santo Padre in Vaticano. Sarà proprio San Pietro la prima tappa del tour diplomatico. Ieri pomeriggio al comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura sono state messe a punto le prime direttive per garantire la massima sicurezza, dopodiché, in Questura, si stanno susseguendo briefing e riunioni operative che coinvolgono tutte le specialità: dalla Digos, fino alle unità addestrate dai Nocs e ai tiratori scelti, passando per l'ufficio di prevenzione e gli artificieri. Il 4 luglio è anche il giorno dell'Indipendenza americana che si celebra a Villa Taverna, i livelli dell'anti-terrorismo sono al massimo.SUPERSCORTAIl piano non sarà molto dissimile da quello sperimentato a marzo per la visita del presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping e coinvolgerà un migliaio di agenti; Putin sarà tallonato anche da una superscorta personale continuamente informata dal Kgb e da un corteo di auto blindate vigilate a vista da nuclei dotati di armi lunghe AR70/90. Concorreranno alla security garantita da polizia e carabinieri, anche la finanza e i caschi bianchi della Municipale demandanti a interruzioni a vista del traffico al passaggio delle autorità. Questa volta, però, tutto sarà concentrato nell'arco delle 36 ore, con bonifiche, rimozioni, divieti, bus deviati e una green zone entro la quale saranno vietate manifestazioni pubbliche e saranno possibili controlli con metal detector. I provvedimenti scatteranno dalle 19 di mercoledì per poi tornare alla normalità alle 7 di venerdì. La green zone abbraccerà un'ampia parte del centro storico che va da piazza Venezia a piazza del Popolo, ma anche Lungotevere in Augusta, Porta Pinciana, via dei Fori Imperiali, piazza del Campidoglio, fino a Castro Pretorio, Corso Italia, piazza dei Cinquecento e via Merulana. Nella Ztl, inoltre, vi sarà il divieto di trasporto merci e di accesso anche ai veicoli di massa inferiore alle 3,5 tonnellate. Dalle 7 di giovedì saranno chiusi al pubblico il parco di villa Aldobrandini e il giardino del Quirinale. Traffico off-limits e chiusure a soffietto anche nell'area del Vaticano e a ridosso di via della Conciliazione. L'incontro con Papa Francesco è previsto per le 13.30. Le prime misure scatteranno già entro le 13 di mercoledì nei pressi dell'Hotel St. Regis che farà da base per Putin, i suoi accompagnatori e il suo staff, con divieti e rimozioni intorno a piazza della Repubblica e in via Vittorio Emanuele Orlando.I SOPRALLUOGHILa scorsa settimana un avant team del Presidente era stato a Roma per dei sopralluoghi e già allora i romani assaporarono i primi disagi con chiusure e deviazioni improvvise. Giovedì sarà difficile anche parlare con i cellulari: i luoghi-tappa di Putin saranno schermati. Ogni spostamento (alle 12.30 atterrerà a Fiumicino) verrà monitorato da un elicottero e da droni, da telecamere con visori notturni e sistema di rilevazione antropometrica. Nel lungo corteo con almeno 30 auto vi saranno uomini e mezzi speciali pronti ad agire persino in caso di attacco chimico e batteriologico. Mentre la copertura dello spazio aereo sarà assicurata dagli Interceptor dell'Aeronautica. Dalla mezzanotte del 4 luglio, in previsione dell'incontro con il Presidente Sergio Mattarella (ore 14.45), i divieti di sosta e le rimozioni forzate scatteranno nella zona del Quirinale mentre alle 16 Putin incontrerà a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio dei Ministri con chiusure e transennamenti in tutta l'area compresa tra via del Corso, largo Chigi, via del Pozzo, via San Claudio, piazza e via del Parlamento, via del Tritone e piazza di Pietra. Off-limits anche le aree della Farnesina (visita prevista alle 18.30 con incontro anche con la rappresentanza del Forum dialogo Italia-Russia) e di Villa Madama (cena alle 19.30). Alle 21.50 Putin lascerà Roma.
Alessia Marani