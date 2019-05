Roma, in arrivo il principe Harry, giocherà a Polo per l'evento di beneficienza Sentebale

In arrivo a Roma il principe Harry, duca di Sussex. Il secondogenito di Carlo e Diana, diventato papà da pochi giorni, sarà nella capitale il 24 maggio per prendere parte alla Sentebale ISPS Handa Polo Cup al Polo Club di Roma. La partita di beneficenza aiuterà a raccogliere fondi e consapevolezza per Sentebale, l'associazione fondata nel 2006 insieme all'amico Principe Seeiso del Lesotho per aiutare i bambini e i giovani più vulnerabili dell'Africa meridionale ad ottenere il supporto di cui hanno bisogno per condurre una vita sana e produttiva.

Attraverso programmi di educazione, cura e sostegno psicosociale, l'associazione sostiene migliaia di giovani colpiti dall'Hiv in Lesotho, Botswana e Malawi. La partita vedrà il Duca di Sussex giocare nella squadra di Sentebale St. Regis capitanata dall'ambasciatore Sentebale Nacho Figueras, contro una squadra statunitense di Polo Assn che sarà capitanata da Malcolm Borwick.

© RIPRODUZIONE RISERVATA