Autobus Atac si incendia all'Aurelio nella notte: nessun ferito ma è il 16° da inizio anno

Un altro autobus di linea dell'Atac in fiamme nella notte a Roma. È accaduto in piazza Irnerio, in zona Aurelio, dove stava transitando una vettura della linea N46. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Il bus della linea notturna è stato completamente distrutto nell'incendio. Non ci sono stati feriti. Una donna però ha respirato un po' di fumo e le sono stati fatti acuni controlli. Danneggiate alcune auto in sosta perché le fiamme si sono propagate e le vetrine di una pizzeria investita dal calore dell'incendio. Il conducente ha provato a spegnere le fiamme con un estintore ma non c'è stato niente da fare. I pompieri sono rimasti al lavoro fino alle 5 del mattino.

APPROFONDIMENTI ORTI DELLA FARNESINA Roma, autobus in fiamme alla Farnesina ROMA Autobus in fiamme, l'intervento dei vigili del fuoco

Con quello di questa notte sono ben sedici gli autobus dell'Atac andati a fuoco durante il servizio dall'inizio dell'anno. Ma l'azienda, dopo l'esplosione di una vettura in via Pio IX, nella zona di via Gregorio VII, continuava a sostenere che fossero solo otto. Comunque la si veda, una catastrofe, perchè una tale ripetitività di incendi è sconosciuta nelle altre grandi città europee. Mercoledì scorso c'era stato un altro incendio a un autobus e l'8 novembre un altro ancora in via Giulio Galli, tra La Storta e La Giustiniana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA