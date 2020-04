Coronavirus Roma, prestiti e stop mutui: ecco il piano per le imprese

Daniele Leodori, vicepresidente della Regione, la definisce «una Recovery Found del Lazio». Precisamente, una manovra straordinaria fino a 420 milioni di euro, che dovrebbe essere annunciata a metà settimana, «per mettere soldi nelle arterie vitali della nostra economia fatta di aziende che in parte stanno vivendo un lockdown pesantissimo». L'obiettivo è quello di ampliare i fondi per il pacchetto Pronto cassa, che tra sospensione dei mutui e soprattutto prestiti a tasso zero fino a 10mila per le piccole e medie imprese con restituzione entro sei anni, ha visto una richiesta superiore alle previsioni: 42mila. Ma che, stando alle disposizioni attuali, potrebbe rispondere a diecimila richieste. Stando alle prime stime, il 33 per cento delle istanze arriva da imprese individuali (delle quale il 70 per cento romane), il 21 da professionisti e partite Iva, il 20 da commercianti al dettaglio e all'ingrosso, l'11 per cento da ristoratori.

Pronto Cassa è soltanto uno degli strumenti messi a disposizione degli enti locali (Regione in testa) per aiutare i cittadini colpiti dalla crisi economica scattata con il lockdown nell'emergenza Covid-19. Un pacchetto al quale da ieri si è aggiunto il buono per gli affitti agli inquilini di Roma: la misura è stata finanziata dalla Pisana con 12,1 milioni di euro, ma a gestire le pratiche sarà il Comune che ha pubblicato il bando per fare la domande. Sul fronte del welfare l'intervento più corposo è il bonus per la spesa, erogato dal Campidoglio per lo più attraverso buoni pasto cartacei, ma reso possibile grazie ai 21 milioni inviati dal governo e dalla Pisana. Sul fronte fiscale la Regione ha sospeso il bollo auto, il Comune fino a giugno i versamenti, tra le altre tariffe, di Tari e Imu e si accinge a prorogare lo stop al pagamento dei parcheggi sulle strische blu. Tornando a Pronto Cassa Leodori e l'assessore al Commercio, Paolo Orneli, hanno annunciato che già entro giovedì potrebbe arrivare l'aumento dei fondi «per dare risposta a tutte le domande in graduatoria che avranno diritto».

