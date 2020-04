Coronavirus Roma, buono affitti per le famiglie: al via le richieste al Comune

Da oggi si può presentare al Comune di Roma la domanda per ottenere il bonus per l'affitto. Per avere tutte le informazioni, compilare online o scaricare il modulo, basta collegarsi a questa pagina web del sito di Roma Capitale. La procedura si può attivare entro il 18 maggio. Poi, entro la fine del prossimo mese, dovrebbe essere versato il contributo.

Questo aiuto è destinato alle famiglie in difficoltà economica, che hanno visto crollare il proprio reddito in seguito all’emergenza coronavirus. Nella delibera regionale che istituisce questo strumento, c'è scritto che può accedervi chi - dipendente o autonomo - per il 2019 ha denunciato un reddito familiare pari o inferiore a 28.000,00 euro lordi e da quando ha subito una riduzione delle proprie entrate pari o superiore al 30 per cento tra il 23 febbraio e 31 maggio 2020, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e sempre legata agli effetti del lock down.

Il contributo coprirà fino al 40 per cento di tre mensilità dell'anno 2020. E sarà inviato entro 45 giorni, dopo che il Comune avrà raccolto e lavorato la pratica del richiedente, inviandola per check definitivo in Regione. Il bonus, su richiesta dell'affittuario, potrà essere versato direttamente al padrone di casa.

Due le modalità previste per presentare le richieste di contributo: online e cartacea. Per la prima, gli interessati devono collegarsi al sito di Roma Capitale e compilare direttamente dal web la richiesta, allegando copia di un documento d’identità e un’autocertificazione firmata.

Coloro che non sono in possesso di device tecnologici o di stampante, potranno invece rivolgersi alla rete di oltre 120 edicole aderenti per ritirare il modulo di richiesta stampato e, dopo averla compilata, depositarla al Municipio di appartenenza allegando sempre la copia di un documento d’identità, andrà poi consegnata in Municipio.

Dal Comune si chiede di scaricare e/o compilare il modulo soltanto dal sito di Roma Capitale, perché il facsimile della Regione Lazio non è corretto. Sono attese a Roma almeno 100mila domande.

Nei giorni scorsi le due istituzioni hanno molto polemizzato tra loro su questo strumento. La Pisana si è lamentata del Campidoglio per i ritardi con i quali ha pubblicato il bando. Per tutta risposta Palazzo Senatorio ha segnalato le difficoltà burocratiche. Fatto sta che da via Cristoforo Colombo sono stati inviati i 12 milioni di euro stanziati per Roma per finanziare questa misura.

