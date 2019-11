Occupazioni di suolo pubblico abusive, anomalie sui titoli autorizzativi e su esposizione dei prezzi, alimenti non tracciabili e carenze igienico sanitarie nei locali: è quanto emerso dai controlli svolti ieri da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale su diverse attività commerciali nella zona di Ponte Milvio. Gli agenti del Gssu e del XV Gruppo Cassia hanno accertato violazioni amministrative per un ammontare di oltre 13mila euro di sanzioni. I casi più gravi hanno portato anche al sequestro di oltre 20 kg di prodotti, privi dell'indicazioni sulla provenienza, e quindi potenzialmente dannosi per la salute degli avventori. Ulteriori accertamenti su altre irregolarità amministrative rilevate durante le verifiche sono tuttora in corso. Tramite personale di Aequa Roma è emersa un'evasione delle imposte locali che si aggira intorno ai 300mila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA