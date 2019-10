Pompeo al Colosseo, tour guidato tra arena e sotterranei

Pompeo al Colosseo. Visita guidata speciale per il segretario di Stato Usa Mike Pompeo. Ad accoglierlo, l'intero staff del parco archeologico, guidato dalla direttrice Alfonsina Russo. "Cicerone" d'eccezione per Pompeo è stata l'architetto Barbara Nazzaro, direttore tecnico del monumento, che già aveva accompagnato l'ex presidente americano Barack Obama.



Un tour delle meraviglie, ovviamente. Entrato dallo Sperone Stern, Pompeo è stato condotto subito sull'arena per godere un affaccio mozzafiato del monumento. Poi, l'ospite è stato condotto nei sotterranei, chiusi momentaneamente al pubblico. Arrivato puntuale sulla tabella di marcia, la visita è durata mezz'ora. Prevista, in un primo tempo, anche la visita guidata alla Galleria Borghese, è saltata per ritardi sul programma degli appuntamenti.