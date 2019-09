Poliziotto si uccide nella sua auto vicino al reparto Volanti con l'arma d'ordinanza

Si è tolto la vita sparandosi al cuore con la pistola d’ordinanza ad un mese dalla pensione. E’ accaduto verso le 15, in via Guido Reni, a Prati, poco distante dalla sede del Reparto Volanti, dove il poliziotto suicida lavorava. Lui si chiamava Ermanno Passaretti, 60 anni, lascia la moglie e la figlia.

Non sono ancora chiari i motivi del gesto. L’agente che si è tolto la vita ricopriva il grado d’ispettore superiore, ad un passo dal diventare commissario, una vita al servizio della polizia. Molto conosciuto e stimato dai colleghi più giovani ai quali ha fatto quasi da padre nel difficile lavoro del poliziotto.

Tutto è finito poco dopo le, 15, quando chiuso nella sua macchina, parcheggiata poco distante dalla caserma Guido Reni, si è portato la pistola al petto e ha tirato il grilletto. I colleghi hanno sentito il colpo, sono iniziate le ricerche per capire cosa fosse accaduto.

Così è stato scoperto il corpo privo di vita. Sul posto la Scientifica per i rilievi. L’arma è stata sequestrata. Non avrebbe lasciato alcun biglietto. Ermanno Passaretti era attaccatissimo al corpo della polizia che aveva onorato in tanti anni di servizio. I sindacati ricordano che si tratta dell’ennesimo suicidio nel corpo e sottolineano che va preso atto di questi tragico fenomeno per potere invertire la rotta.

