Pfizer, vaccini nel Lazio esauriti a maggio: disponibili solo scorte AstraZeneca e J&J

Vaccini, ecco la situazione nel Lazio in tempo reale. L'Unità di Crisi Covid della Regione ha comunicato una notizia importante all'indomani del via alle prenotazioni (sabato scorso) per la fascia 54-55 anni. «Sono esauriti gli slot disponibili per la prenotazione del vaccino Pfizer per il mese di maggio, prenotate tutte le dosi disponibili. Sono disponibili ancora per il mese di maggio 100 mila slot di prenotazione per il vaccino AstraZeneca e il monodose di Johnson e Johnson».

I vaccini sono sicuri - «Ricordiamo che tutti i vaccini sono sicuri ed efficaci» aggiunge l'unità di crisi regionale. «Con i prossimi arrivi verranno ulteriormente alimentati gli slot di prenotazione di tutti i vaccini» prosegue l'Unità di crisi regionale. «Ô importante prenotare i primi slot disponibili. Raggiunte, ad ora, 2.276.057 somministrazioni, di cui 1.527.583 prime dosi, pari al 31,55% della popolazione target e 748.474 seconde dosi, pari al 15,46%» conclude.

Ultimo aggiornamento: 13:21

