30 Aprile 2021

C'è chi ha atteso a lungo prima di prenotare il vaccino in un centro Pfizer del Lazio. E chi invece è riuscito a fissare un appuntamento senza problemi, nonostante la possibilità di accedere al portale di Salute Lazio si sia aperta dopo rispetto alle altre persone. «Mia madre farà due dosi (di Pfizer, ndc) a maggio. Mentre mio padre la prima il 30 maggio e la seconda a giugno – racconta Diana –. Il problema è che tra loro ci sono quasi dieci anni di differenza». L'agenda della campagna vaccinale è in continua evoluzione: si modifica di giorno in giorno in base alle dosi disponibili e ai centri aperti. Così accade che utenti che hanno prenotato il vaccino più di un mese fa, e quindi appartengono a una fascia d'età più anziana e – di conseguenza – più esposta al virus, si trovano con un appuntamento più avanti nel tempo rispetto a una persona più giovane che ha prenotato in questi giorni.

I motivi

Sono diverse le spiegazioni se ci sono pazienti con più anni che hanno un appuntamento per il vaccino «in ritardo» rispetto a persone appartenenti a una fascia d'età più giovane. Una riguarda la scelta del centro. Molti hanno preferito quelli dove somministrano Pfizer: e quindi c'erano meno date a disposizione. Se avessero scelto punti vaccinali Astrazeneca avrebbero potuto ricevere l'iniezione anche il giorno dopo (anche se, per il richiamo, bisogna attendere molto più tempo). Un altro aspetto riguarda il numero dei centri. Sono aumentati nell'ultimo mese nel Lazio, specialmente quelli dove si inietta Pfizer. Alcuni, inoltre, come la Nuvola e Fiumicino, sono stati convertiti. E, infine, è cresciuto il numero di dosi del farmaco statunitense anti covid. Nel prossimo mese ne sono infatti attesi 849.270. Più di AstraZeneca (215.900), Moderna (121.800) e Johnson & Johnson (15.800). C'è quindi la possibilità di ottenere un appuntamento per un centro dove si somministra Pfizer prima.

Come prenotare Pfizer prima

Basta disdire la prenotazione del vaccino e cercare una nuova data disponibile. Attenzione, perché così facendo si potrebbe anche rischiare di avere un appuntamento più in là nel tempo. Per cambiare la data fissata per l'iniezione occorre accedere al sito e poi cliccare su «gestione appuntamenti». Qui si potrà annullare l'appuntamento fissato senza alcuna conseguenza. E sarà quindi poi possibile di nuovo prenotare nelle date disponibili.