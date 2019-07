Ostia, rapinava donne alla stazione: arrestato il nuovo Joe Cappuccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si appostava nei pressi della stazione Stella Polare della Roma-Lido e prendeva di mira le donne che andavano a prendere il treno, proprio come faceva Joe Cappuccio, il rapinatore seriale arrestato dai carabinieri del Gruppo Ostia lo scorso gennaio e che continua ad avere emuli. Ma anche in questo caso, la prontezza di reazione degli uomini del 112, agli ordini del colonnello Pasqualino Toscani, è stata determinante. I militari, dopo alcune segnalazioni di donne che si sentivano osservate, hanno iniziato a monitorare la zona di Stella Polare identificando un uomo che rispondeva agli identikit forniti da alcune pendolari, tenendo sotto controllo ogni suo minimo spostamento.Poche mattine fa, poi, il tentativo di rapina ai danni di una donna che stava andando a prendere il trenino per dirigersi al lavoro a Roma. L'uomo, armato di una mazza da baseball, e con il volto travisato da una sciarpa e dal cappuccio, ha prima aggredito la vittima e poi ha cercato di strapparle la borsa contenenti oltre mille euro. La donna è stata scaraventata a terra. Nel giro di pochi minuti sono intervenuti i carabinieri del Gruppo Ostia che hanno subito bloccato l'aggressore. L'uomo è stato arrestato e tradotto in carcere. Alla donna, soccorsa poi in ospedale, è stata riconsegnata la refurtiva.Il dispositivo di sicurezza rimane alto davanti alle stazioni della RomaLido, considerate tra i punti sensibili del litorale anche d'estate quando migliaia di bagnanti arrivano per affollare le spiagge di Ostia. L'attenzione dei carabinieri è alta e i militari proseguono con i controlli mirati su tutto il territorio. Anche sulle spiagge, dove tra Ostia e Fregene sono stati denunciati per ricettazione due venditori ambulanti trovati in possesso di merce falsa con marchi contraffatti. Continuano anche i controlli dei cani anti-droga tra i bagnanti di Ostia. Il fiuto di Igor e Balboa di certo non lascia scampo a pusher e assuntori di droga. I due pastori tedeschi si muovono tra gli ombrelloni e scrutano ogni struttura tra il lungomare e l'arenile per dichiarare, ancora una volta, guerra al traffico di sostanze stupefacenti sul litorale. I carabinieri, anche in abiti civili, passano al setaccio ogni possibile nascondiglio per sostanze stupefacenti. E l'estate a Ostia è sempre più sicura.