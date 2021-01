Roma, omicidio Cerciello, Elder isolato per sospetto Covid. Slitta l’esame per Hjorth

Slitta l’udienza del processo per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Il motivo è legato al fatto che da ieri Finnegan Lee Elder, imputato assieme a Gabriele Natale Hjorth, è in isolamento precauzionale nel carcere di Rebibbia per sospetto contagio da Covid. Il giovane americano dovrà essere sottoposto a tampone e per questo non può presenziare all’udienza in programma oggi davanti alla prima corte d’assise. I due californiani sono accusati di concorso in omicidio.

