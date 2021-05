Roma, nuovo questore Mario Della Cioppa si insedia: «Maggiore presenza in certi territori»

Si è insediato questa mattina il nuovo questore di Roma, il dirigente generale di Pubblica sicurezza Mario Della Cioppa. Alla cerimonia ha partecipato il capo della Polizia, direttore generale della Pubblica sicurezza prefetto Lamberto Giannini che, prima dell'inizio della cerimonia, ha ricevuto gli onori di un picchetto in armi e, successivamente, ha deposto una corona d'alloro sulla lapide in ricordo dei caduti della Polizia di Stato. Il questore ha salutato dirigenti e funzionari di Polizia operanti presso le Divisioni, i distretti e i commissariati di pubblica sicurezza, una rappresentanza del personale in servizio presso la Questura e le specialità della polizia di Stato della provincia, nonché i sindacati di polizia e quelli civili. Alla cerimonia ha partecipato anche una rappresentanza della sezione Anps di Roma.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, insediamento del nuovo questore Mario Della Cioppa

Roma, la Questura vieta il sit-in dei Sovranisti: rischio folla. Tra i partecipanti anche il leader di Forza Nuova

La nomina, ha sottolineato il nuovo questore, «rappresenta da un lato la sintesi di un percorso di un'intera carriera in cui orgoglio e gratificazione non sono quantificabili a parole, dall'altro anche la piena consapevolezza dell'enorme responsabilità che mi viene consegnata». Della Cioppa ha poi condiviso il suo piano di lavoro basato su un'azione operativa sul territorio all'altezza della situazione e su un'adeguata percezione di sicurezza attraverso processi di prossimità con la cittadinanza. A ciò deve aggiungersi poi una maggior presenza delle forze di polizia in determinati territori «per la gestione dell'aspetto psicologico, collegato alla paura che alberga nella mente del cittadino».

Vito Calvino nuovo Questore di Catania:

Il capo della Polizia, Prefetto Giannini, che ha prestato servizio presso la Questura di Roma per 23 anni, ha espresso parole di elogio per Della Cioppa, affermando che la Questura «avrà una guida attenta, una guida sicura che ci consentirà di continuare un percorso positivo che in questo periodo è quanto mai necessario».

Ultimo aggiornamento: 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA