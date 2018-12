Ncc, nuovo giorno di proteste: 100 auto a passo di lumaca sulla Roma-Fiumicino

Ncc sono sfilate, poco dopo le 13, lungo l'anello viario che collega il piano Partenze dei Terminal dell'aeroporto di Fiumicino. Le auto degli Ncc, scortate in testa e coda da vetture della polizia, sono passate suonando i clacson, ma non hanno causato nessun intralcio alla circolazione né disagi ai passeggeri.



Ncc, il nuovo decreto fa scattare la rivolta: il 27 dicembre in piazza a Roma In segno di protesta contro la Manovra, oltre un centinaia di auto deglisono sfilate, poco dopo le 13, lungo l'anello viario che collega il piano Partenze dei Terminal dell'aeroporto di Fiumicino. Le auto degli Ncc, scortate in testa e coda da vetture della polizia, sono passate suonando i clacson, ma non hanno causato nessun intralcio alla circolazione né disagi ai passeggeri.

A partire dalle 14 a piazza della Repubblica è in programma una manifestazione di protesta degli Ncc contro il decreto «Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea», approvato dal Consiglio dei ministri del 22 dicembre. Per il traffico e i trasporti, sarà ancora una giornata calda.

«Nel settore del trasporto locale non si applicano regole da troppi anni. Ma non si può continuare così all' infinito perché non conviene né ai tassisti né agli Ncc». È quanto sottolinea, in una intervista al Messaggero il sottosegretario ai Trasporti, Edoardo Rixi. «Finora - spiega Rixi -, dato che il settore è considerato locale, Ncc e tassisti sono rimasti fuori dalla direttiva europea Bolkestein che impone di mettere a gara le concessioni dei servizi. Ma se dovessimo assoggettare il trasporto locale garantito dagli Ncc a normative nazionali e questo segmento dovesse finire nella Bolkestein si potrebbe aprire la strada alle multinazionali. Un discorso di questo genere farebbe perdere posti di lavoro e non conviene alla categoria».



«Allora - afferma - nel decreto siamo venuti incontro alle richieste degli Ncc. Abbiamo accettato che possono lavorare in ambiti sovracomunali, che è possibile la gestione a livello informatico delle prenotazioni e che i contratti in essere possono essere prorogati per due anni proprio per evitare danni. Infine non ci saranno sanzioni per tre mesi ma poi gli Ncc che lavorano per singoli clienti (e non per contratti) devono rientrare in ambiti provinciali perché si suppone che non abbiano carichi economici pesanti, come ad esempio, un leasing». Alla domanda sul perché allora gli Ncc protestino, il sottosegretario risponde: «Perché vorrebbero una ulteriore proroga della situazione attuale. Ma questa scelta sarebbe controproducente. Poi, ripeto, sono disponibile ad ascoltare e a inserire migliorie nel decreto».

